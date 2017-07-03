Медицина названа самой коррумпированной отраслью в стране
Москва, 3 июля. Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал самые коррумпированные отрасли в России.
По данным ВЦИОМ инспекторы ГИБДД значительно улучшили свой имидж и сместились на вторую строчку антирейтинга, третье место которого занимают сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Лидерами списка самых коррумпированных отраслей стали медики.
Опрос показал, что, по мнению россиян, общество сильно поражено коррупцией. 18 процентов россиян считают коррумпированной судебную систему, 17 процентов заявили о взятках в системе местных властей, в полиции - 16 процентов. 12 процентов опрошенных считают коррумпированной систему образования, пишет портал Дни.ру.