Автобус с пятью десятками туристов сгорел в Баварии

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Берлин, 3 июля. В Баварии в результате аварии сгорел туристический автобус, внутри которого находились 48 человек, сообщили в правоохранительных органах Германии.

Инцидент произошел на шоссе А9 в Баварии. Туристический автобус попал в ДТП, после чего он загорелся. Внутри в этот момент находились 48 человек.

Известно, что в ЧП пострадал 31 человек. Источники в полиции Германии отмечают, что есть тяжелораненые.

Подробности произошедшего уточняются. Удалось установить, что автобус столкнулся с грузовиком. В настоящий момент шоссе А9 перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором заснята маршрутка, которая перевернулась в центре Челябинска, передает Ura.Ru.