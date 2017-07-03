На могиле женщины в Петербурге нашли труп мужчины со спущенными штанами

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Санкт-Петербург, 3 июля. Тело неизвестного мужчины со спущенными штанами нашли на могиле женщины, умершей почти 70 лет назад, на Богословском кладбище. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестного мужчину нашли мертвым утром 30 июня. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как стало известно ФАН, мужчине на вид 35-40 лет. Штаны у него были приспущены, правый ботинок отсутствовал. Обстоятельства и причины гибели гражданина устанавливаются.