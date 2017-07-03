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Сирия: западная коалиция намерена перенести базу «умеренных» боевиков из Ат-Танфа
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    Сирия: западная коалиция намерена перенести базу «умеренных» боевиков из Ат-Танфа

    10:44  3 Июля 2017
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    Сирия: западная коалиция намерена перенести базу «умеренных» боевиков из Ат-Танфа

    Дамаск, 3 июля. Международная коалиция планирует перенести базу «Свободной сирийской армии» в район Аш-Шаддади в провинции Хасака.

    Сирийские источники сообщили, что международная коалиция во главе с США намерена переместить базу, на которой ведется подготовка оппозиционных боевиков «Свободной сирийской армии», из Ат-Танфа на границе Сирии и Ирака в населенный пункт Аш-Шаддади в провинции Хасака.

    Источник отмечает, что целью данной операции является концентрация оппозиционных сил около осажденного боевиками города Дейр эз-Зор. Руководство коалиции намерено максимально препятствовать правительственным войскам в снятии блокады с города, а также усилить свое влияние в богатом нефтью регионе Сирийской арабской республики.

    Сирия: западная коалиция намерена перенести базу «умеренных» боевиков из Ат-Танфа

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #сса #ат-танф
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25895

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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