Сирия: западная коалиция намерена перенести базу «умеренных» боевиков из Ат-Танфа

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Дамаск, 3 июля. Международная коалиция планирует перенести базу «Свободной сирийской армии» в район Аш-Шаддади в провинции Хасака.

Сирийские источники сообщили, что международная коалиция во главе с США намерена переместить базу, на которой ведется подготовка оппозиционных боевиков «Свободной сирийской армии», из Ат-Танфа на границе Сирии и Ирака в населенный пункт Аш-Шаддади в провинции Хасака.

Источник отмечает, что целью данной операции является концентрация оппозиционных сил около осажденного боевиками города Дейр эз-Зор. Руководство коалиции намерено максимально препятствовать правительственным войскам в снятии блокады с города, а также усилить свое влияние в богатом нефтью регионе Сирийской арабской республики.