Синоптики предрекли Москве новый потоп

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Москва, 3 июля. Синоптики прогнозируют выпадение до 10% от месячной нормы осадков. Такие данные представили сегодня специлисты столичного метеобюро. При этом эксперты отметили, что интенсивность дождей будет постепенно снижаться, поскольку регион будет находиться в тыловой части циклона.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье-сегодня», основная зона дождей постепенно отходит на восток. Сегодня в Москве все же еще возможны не просто кратковременные дожди, но и гроза.

В Московской области температура воздуха прогреется до до 18-23 градусов, что будет несколько ниже нормы.

