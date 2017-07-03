Путин тепло поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики и отметил положительную динамику сотрудничества двух государств.

В своем обращении российский лидер особо отметил, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что, по его мнению, очень символично. «Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений", - подчеркнул Путин.

В своем обращении президент России также указал на позитивную динамику сотрудничества двух стран, а также высокий уровень взаимодействия в рамках международных объединений, в частности, Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

В заключении он заявил, что уверен, что взаимовыгодные российско-белорусских связи будет активно развиваться и укрепляться в будущем.

