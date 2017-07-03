Отдых у колодца стал смертельным для петербургской пенсионерки

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Санкт-Петербург, 3 июля. Как стало известно ФАН, следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летней женщины в городе Луга, тело которой обнаружили в коллекторе без каких-либо признаков криминальной смерти. Проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, женщина хотела присесть на камень около отверстия водопроводного коллектора, но она оступилась и упала. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что отверстие коллектора не закрыто и находится на уровне земли, а внутри он заполнен водой», — сообщили в СУ СК по Ленинградской области.

После медицинского и судебного исследования тела и выяснения причин, по которым коллектор был открыт, может быть возбуждено уголовное дело.