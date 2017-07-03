Труп трехлетней девочки с гематомой на голове найден в петербургской квартире

В Избранное

Санкт-Петербург, 3 июля. В Петербурге обнаружен труп трехлетней девочки, гражданки Таджикистана, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Труп был обнаружен в Пушкине. На голове мертвой девочки была гематома. Удалось установить, что ребенок был гражданином Таджикистана. Квартира, в которой была сделана ужасная находка, была съемной.

Как уточнили источники, труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что в карманах трупов подростков, обнаруженных на чердаке дома в Василеостровском районе Петербурга, нашли странный порошок.