Представитель Путина призвал усилить «парламентское измерение» ШОС
Новосибирск, 3 июля. В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности стран Шанхайской организации сотрудничество должно стать развитие межпарламентского сотрудничества. С таким заявлением выступил специальный представитель президента Путина по делам ШОС Бахтиер Хакимов в ходе первого Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС.
«Валентина Ивановна Матвиенко говорила о «парламентском измерении» БРИКС. В свое время мы пытались запустить «парламентское измерение» и в ШОС, — напомнил Хакимов. — Сейчас вернулись к этой идее — Российская Федерация получает поддержку».
Хакимов, обращаясь к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, заявил, что в Кремле надеются, что инициативу по развитию «парламентского измерения» ШОС возьмут на себя в Совфеде, а МИД РФ поможет эту инициативу продвигать. Посланник президента отметил, что за 16 лет существования ШОС была признана «уникальным воплощением доверительного и равноправного единства».