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Си Цзиньпин призвал Трампа твердо соблюдать политику «одного Китая»
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    Си Цзиньпин призвал Трампа твердо соблюдать политику «одного Китая»

    10:40  3 Июля 2017
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    Си Цзиньпин призвал Трампа твердо соблюдать политику «одного Китая»

    Пекин, 3 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом призвал Вашингтон твердо придерживаться политики «одного Китая» относительно Тайваня. Об этом в понедельник передает Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что инициатором разговора выступили США. 

    По словам китайского лидера, Пекин высоко ценит то, что Трамп подтвердил намерение Вашингтона твердо придерживаться политики «одного Китая». Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что «вопрос, касающийся Тайваня, урегулируется должным образом». 

    Си Цзиньпин призвал Трампа твердо соблюдать политику «одного Китая»

    Трамп подчеркнул, что американская политика в данном вопросе не менялась. 

    Телефонная беседа состоялась из-за появившихся сообщений о том, что США собираются продать Тайваню оружие на сумму 1,4 млрд долларов. Пекин обрушился с критикой на Вашингтон и обвинил американские власти в нарушении международного права.

    Автор: Дана Балан
    #си цзиньпин #сша #трамп #кнр
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25895

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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