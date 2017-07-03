Си Цзиньпин призвал Трампа твердо соблюдать политику «одного Китая»

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Пекин, 3 июля. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом призвал Вашингтон твердо придерживаться политики «одного Китая» относительно Тайваня. Об этом в понедельник передает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что инициатором разговора выступили США.

По словам китайского лидера, Пекин высоко ценит то, что Трамп подтвердил намерение Вашингтона твердо придерживаться политики «одного Китая». Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что «вопрос, касающийся Тайваня, урегулируется должным образом».

Трамп подчеркнул, что американская политика в данном вопросе не менялась.

Телефонная беседа состоялась из-за появившихся сообщений о том, что США собираются продать Тайваню оружие на сумму 1,4 млрд долларов. Пекин обрушился с критикой на Вашингтон и обвинил американские власти в нарушении международного права.