Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Коалиция грубо нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин
Весь мир
Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» готовит провокацию с применением зарина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» готовит провокацию с применением зарина

    10:28  3 Июля 2017
    233

    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» готовит провокацию с применением зарина

    Аль-Магара, 3 июля. Боевики «Ан-Нусры» пытаются дискредитировать сирийское правительство перед переговорами в Астане.

    Военно-дипломатические источники сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) готовят провокацию с применением химического оружия в населенном пункте Аль-Магара в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что провокация может быть реализована в городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

    Источник подчеркнул, что на складе террористов в Аль-Магаре находится большое количество боеприпасов, начиненных отравляющем веществом «зарин». Для подготовки акции в провинцию Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе Турции и США, а также один из лидеров группировки «Джебхат ан-Нусра».

    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» готовит провокацию с применением зарина

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #зарин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25895

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Матвиенко прокомментировала отказ России от взносов в бюджет Совета Европы

        11:06 3 Июля 2017 35
        Читать
        10:58
        Сегодня

        Автобус с пятью десятками туристов сгорел в Баварии
        10:09
        Сегодня

        СК РФ возбудил новые дела об артобстрелах киевскими силовиками жителей Донбасса
        9:55
        Сегодня

        Сирия: делегации Дамаска и вооруженной оппозиции подтвердили участие в астанинских переговорах
        9:22
        Сегодня

        Челябинские спасатели нашли тела еще двух детей с затонувшей лодки
        8:49
        Сегодня

        Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1680

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1737

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8821

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2869

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2302
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        326
        Глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора «Почты России»

        Глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора «Почты России»

        9:30   3 Июля 2017
        103
        МЧС дало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

        МЧС дало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

        7:49   3 Июля 2017
        404
        Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во Франции, есть пострадавшие

        Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во Франции, есть пострадавшие

        2:17   3 Июля 2017
        174