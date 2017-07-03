Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» готовит провокацию с применением зарина

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Аль-Магара, 3 июля. Боевики «Ан-Нусры» пытаются дискредитировать сирийское правительство перед переговорами в Астане.

Военно-дипломатические источники сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) готовят провокацию с применением химического оружия в населенном пункте Аль-Магара в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что провокация может быть реализована в городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

Источник подчеркнул, что на складе террористов в Аль-Магаре находится большое количество боеприпасов, начиненных отравляющем веществом «зарин». Для подготовки акции в провинцию Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе Турции и США, а также один из лидеров группировки «Джебхат ан-Нусра».