Сирия: Россия сообщает о нарушениях перемирия в Хаме, Латакии и Дамаске

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Москва, 3 июля. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается стабильной, заявили сегодня в Минобороны РФ. При этом в ведомстве уточнили, что российские военные зафиксировали за минувшие сутки РФ 11 нарушений режима прекращения огня, а Турция заявила о десяти обстрелах.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, военные РФ зафиксировали три нарушения в провинции Хама, два — в Латакии и шесть — в Дамаске. Турецкой частью представительства заявила об одном обстреле в Хаме, трех обстрелах в Дамаске, трех нарушениях в Эс-Сувейде и еще трех — в Деръа.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ»*, — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, в министерстве сообщили и о проведении российскими военными трех гуманитарных акций в городе Алеппо, в рамках которых местному населению было выдано 3,6 тонн питьевой воды. Всего помощь была оказана 1 тысяче 130 жителем Сирии. Еще 184 человек получили медпомощь российских военных медиков.

* Организация запрещена на территории РФ.