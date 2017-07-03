Назарбаев считает Астану эффективной площадкой для переговоров Дамаска и  оппозиции Сирии

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Астана, 3 июля. Казахстан и дальше готов предоставлять площадку для проведения межсирийских переговоров по урегулированию кризиса в САР, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Астанинская площадка уже доказала свою эффективность, — обратил внимание глава республики. — Правительство Сирии и вооруженная оппозиция смогли донести свою точку зрения до оппонентов и самое главное — вести переговоры, согласовать конкретные шаги. В результате впервые были прекращены военные действия».

Назарбаев отметил, что Казахстан готов и дальше предоставлять площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Он добавил, что Астана является беспристрастной стороной — так называемым «честным брокером».

Ранее делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции подтвердили участие на астанинских переговорах по урегулированию ситуации в САР 4-5 июля.