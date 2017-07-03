Известный комик Вилладжо ушел из жизни в возрасте 84 лет
Рим, 3 июля. Известный комический артист Паоло Вилладжо (Paolo Villaggio) умер сегодня в римской больнице «Джемелли». Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным издания, итальянского актера госпитализировали 30 июня.
Вилладжо стал известен благодаря образу рядового итальянского гражданина, незадачливого и безуспешного бухгалтера Уго Фантоцци. Данный персонаж стал по-настоящему культурным явлением Италии.
Он снялся в многочисленных сериалах, принимал участие в шоу на телевидении, выступал в качестве режиссера и сценариста.