ВКС РФ за неделю зафиксировали 15 полетов иностранных БПЛА у границ страны

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Москва, 3 июля. Летчики ВКС РФ шесть раз за неделю поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов вероятного противника.

Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что за минувшую неделю было зафиксировано 15 разведывательных полетов около границ РФ. Отмечается, что около российских границ курсировали восемь беспилотных летательных аппаратов США, два — Норвегии, два -Японии и три — Швеции.

Российские истребители за минувшую неделю шесть раз поднимались в воздух для перехвата, ранее сообщалось, что американские военные самолеты совершили разведывательный полет около пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.