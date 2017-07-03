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ВКС РФ за неделю зафиксировали 15 полетов иностранных БПЛА у границ страны
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    ВКС РФ за неделю зафиксировали 15 полетов иностранных БПЛА у границ страны

    10:11  3 Июля 2017
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    ВКС РФ за неделю зафиксировали 15 полетов иностранных БПЛА у границ страны

    Москва, 3 июля. Летчики ВКС РФ шесть раз за неделю поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов вероятного противника.

    Пресс-служба министерства обороны Российской Федерации сообщила, что за минувшую неделю было зафиксировано 15 разведывательных полетов около границ РФ. Отмечается, что около российских границ курсировали восемь беспилотных летательных аппаратов США, два — Норвегии, два -Японии и три — Швеции.

    Российские истребители за минувшую неделю шесть раз поднимались в воздух для перехвата, ранее сообщалось, что американские военные самолеты совершили разведывательный полет около пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

    ВКС РФ за неделю зафиксировали 15 полетов иностранных БПЛА у границ страны

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #бпла #тартус
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25895

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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