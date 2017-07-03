Одного из главарей ИГ уничтожили в Сирии

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Дамаск, 3 июля. Один из главарей «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) косовар Лавдрим Мухаджери ликвидирован в Сирии. Он был уничтожен в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в сирийском регионе Идлиб, передает греческое издание pronews.gr.

Ранее в СМИ несколько раз сообщалось о ликвидации одного из главарей ИГ*, также известного как «мясник». Как пишет издание, он участвовал в видеороликах экстремистов, на которых лично казнил христиан, шиитов и алавитов. До возвращения в Сирию террорист несколько месяцев пробыл в Албании и Косово.

По информации pronews.gr, во время совместной операции российской авиации и команды Tiger были ликвидированы шесть личных телохранителей Мухаджери.

* Организация запрещена на территории РФ.