Брата-близнеца выпавшего из окна младенца изъяли из семьи в Ульяновской области

В Избранное

Ульяновск, 3 июля. Семью пятимесячного малыша проверяют следственные органы Ульяновской области. Накануне в Димитровграде мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. На время доследственной проверки его брат изъят из семьи.

ЧП произошло в одном из домов на проспекте Курчатова. Ребенок выпал из окна третьего этажа и получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи госпитализировала его с множественными переломами и сотрясением головного мозга. В квартире, откуда малыш выпал, проживают его родители и брат-близнец.

Известно, что в момент трагедии дома находились лишь дети, их мама и ее знакомая. По предварительной версии, женщины уснули после застолья. Сейчас на время проверки второй ребенок из семьи изъят и помещен в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.