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Коалиция грубо нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин
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СМИ сообщают о бегстве иностранных спекулянтов с российского рынка
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    СМИ сообщают о бегстве иностранных спекулянтов с российского рынка

    10:34  3 Июля 2017
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    СМИ сообщают о бегстве иностранных спекулянтов с российского рынка

    Москва, 3 июля. Эксперты из Emerging Portfolio Fund Research констатируют максимальный за последние три с половиной года отток иностранных капиталов из России. С начала февраля 2017 года из России ушло более 1,6 млрд долларов иностранных инвестиций.

    По оценкам экспертов, основными причинами оттока инвестиций являются не оправдавшиеся ожидания сближения позиций Москвы и Вашингтона и надежды на отмену антироссийских санкций после избрания президентом Дональда Трампа, сообщает «Коммерсант»  — несмотря на примирительную риторику президента США, секторальные санкции в отношении РФ были продлены — а также застой на нефтяном рынке: стоимость ведущих марок нефти, несмотря на вступившее в силу соглашение о заморозке нефтедобычи, так и не вернулась к высокому уровню, удерживаясь сейчас на уровне около 45 долларов за баррель.

    СМИ сообщают о бегстве иностранных спекулянтов с российского рынка

    Таким образом, с российского рынка спешно уходят те финансовые игроки, кто делал ставку не на постоянную работу, а на разовую крупную прибыль после отмены антироссийских санкций — их ожидания не оправдались и они покинули российский рынок инвестиций. Между тем серьезные инвесторы остаются в России — например, Mercedes, чей новый завод начали строить в Подмосковье 20 июня.

    Автор: Валентин Меликов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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