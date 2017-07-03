СМИ сообщают о бегстве иностранных спекулянтов с российского рынка

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Москва, 3 июля. Эксперты из Emerging Portfolio Fund Research констатируют максимальный за последние три с половиной года отток иностранных капиталов из России. С начала февраля 2017 года из России ушло более 1,6 млрд долларов иностранных инвестиций.

По оценкам экспертов, основными причинами оттока инвестиций являются не оправдавшиеся ожидания сближения позиций Москвы и Вашингтона и надежды на отмену антироссийских санкций после избрания президентом Дональда Трампа, сообщает «Коммерсант» — несмотря на примирительную риторику президента США, секторальные санкции в отношении РФ были продлены — а также застой на нефтяном рынке: стоимость ведущих марок нефти, несмотря на вступившее в силу соглашение о заморозке нефтедобычи, так и не вернулась к высокому уровню, удерживаясь сейчас на уровне около 45 долларов за баррель.

Таким образом, с российского рынка спешно уходят те финансовые игроки, кто делал ставку не на постоянную работу, а на разовую крупную прибыль после отмены антироссийских санкций — их ожидания не оправдались и они покинули российский рынок инвестиций. Между тем серьезные инвесторы остаются в России — например, Mercedes, чей новый завод начали строить в Подмосковье 20 июня.