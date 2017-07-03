Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим возле реки, есть раненые

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Благовещенск, 3 июля. Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл беспорядочную стрельбу по отдыхающим возле реки людям в Амурской области. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет России по региону.

По данным ведомства, инцидент случился в понедельник в 05.00 на берегу реки Зея в районе села Усть-Ивановка. Отмечается, что между 29-летним мужчиной и отдыхающими произошел конфликт, в результате которого он достал ружье и несколько раз выстрелил, сообщает «Свободная пресса».

В результате стрельбы ранения получили три человека.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.