Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим возле реки, есть раненые
Благовещенск, 3 июля. Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл беспорядочную стрельбу по отдыхающим возле реки людям в Амурской области. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет России по региону.
По данным ведомства, инцидент случился в понедельник в 05.00 на берегу реки Зея в районе села Усть-Ивановка. Отмечается, что между 29-летним мужчиной и отдыхающими произошел конфликт, в результате которого он достал ружье и несколько раз выстрелил, сообщает «Свободная пресса».
В результате стрельбы ранения получили три человека.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.
Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.