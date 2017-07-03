Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подтвердили участие на переговорах в Астане

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Астана, 3 июля. Делегации сирийского правительства и вооруженной оппозиции подтвердили участие на астанинских переговорах по урегулированию ситуации в САР 4-5 июля. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

«Подтвердила свое участие и прилетает сегодня делегация правительства Сирийской Арабской Республики. Подтвердили свое участие также представители вооруженной сирийской оппозиции», — сказал журналистам глава ведомства Кайрат Абдрахманов.

Добавим, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры в Астане по мирному урегулированию конфликта в Сирии остаются открытыми для участия США. Также дипломат отметил, что переговорный процесс позволил в значительней мере снизить уровень насилия в САР.