NASA считает сибирские пожары самыми масштабными за 10 тысяч лет

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Вашингтон, 3 июля. Эксперты NASA назвали лесные пожары в Сибири самыми масштабными за последние десять тысяч лет. По данным специалистов американского ведомства, они могут оказать серьезное влияние на изменения климата, ведь сибирские леса, как известно, занимают более чем 10% суши, а потому играют чрезвычайно важную роль в круговороте углерода.

Еще 28 июня спутники NASA Suomi NPP и Aqua сообщали о сильнейшем задымлении, вызванном пожарами. Дым поднимался на огромную высоту, что и позволило специалистам его заметить.

Ежегодно они поглощают из атмосферы более полумиллиарда тонн углекислого газа. При пожаре происходит обратный процесс и гигантское количество углерода высвобождается наружу, что наносит огромный вред атмосфере и всему населению Земли. Кроме того, горение может ускорять таяние льдов в Арктике.