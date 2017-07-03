В Ленобласти разыскивают водителя, насмерть сбившего квадроциклиста

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Кировск, 3 июля. Тело водителя квадроцикла обнаружили в кювете после ДТП с участием иномарки, водитель которой сейчас разыскивается. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили в кювете квадроцикл и труп водителя у автодороги от поселка Назия до деревни Жихарево. Обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливаются.

По подозрению в совершении ДТП разыскивается водитель автомобиля Daewoo Nexia красного света. Машина принадлежит Николаю Т. 1947 года рождения