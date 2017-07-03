В карманах трупов обнаруженных в Петербурге подростков нашли странный порошок

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Санкт-Петербург, 3 июля. На чердаке дома в Василеостровском районе Петербурга обнаружили тела двух подростков. Предположительно, они отравились неизвестным веществом.

Как стало известно ФАН, мертвых подростков нашли на чердаке шестиэтажного дома по 14-й линии В.О. В полицию обратился житель этого дома, заявивший об обнаружении трупов знакомых его сына. Личность погибших уже установлена — это уроженец Майкопа Павел Е. 1998 года рождения и уроженец Приозерска Александр С. 2000 года рождения.

Внешних признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено. Предположительно, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом. Из кармана джинсов одного из них изъяли коробочку из-под чая, в которой находились пакетики с растительным веществом. У другого нашли порошок желтого цвета. Обстоятельства и причины их смерти сейчас выясняются.