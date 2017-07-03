Пьяный мужчина «заминировал» кофейню в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 июля. В минувшее воскресенье житель Петербурга зашел в кофейню и заявил, что «взорвет» помещение.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в прошедшее воскресенье примерно в 18.00 мужчина 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в кофейню, расположенную по Новочеркасскому проспекту, и сообщил о том, что у него взрывное устройство. Петербуржец пригрозил взорвать кафе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В период с 18.05 до 18.15 проводилась эвакуация персонала и гостей заведения.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.