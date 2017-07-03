Путин и Цзиньпин в Москве обсудят двустороннее экономическое сотрудничество

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита последнего в Москву обсудят ряд вопросов, в том числе связанных с двусторонним экономическим сотрудничеством.

Власти РФ в последнее время обсуждают с Китаем целый ряд аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе проекты с присутствием китайского капитала на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Китайские СМИ ожидают, что после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина произойдет активизация проектов также в области космоса, науки и техники, инноваций, высокоскоростных железнодорожных перевозок и т.д. Как передает «Синьхуа», встреча двух лидеров выведет стратегическое партнерство на новый уровень.

Также от Путина и Цзиньпина ожидают выступления с коммюнике о реализации Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.