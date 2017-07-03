Ученый из Гарварда назвал лучшие экзопланеты для покупки недвижимости

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Кембридж, 3 июля. Авторитетный астроном, руководитель отделения астрономии в Гарвардском университете Абрахам Лоэб заявил, что рекомендует всем своим состоятельным друзьям уже сейчас вкладывать деньги в недвижимость на экзопланетах — планетах, которые обращаются вокруг удаленных от Земли светил. По словам Лоэба, в будущем стоимость этих участков значительно вырастет.

По словам Лоэба, наиболее перспективной планетой, подходящей для межзвездной колонизации в далеком будущем, является экзопланета Proxima b, обращающаяся вокруг звезды Проксима Центавра. «Я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем», — приводятся слова астрофизика в публикации на arXiv.org.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вокруг Проксимы Центавра обращается экзопланета Proxima b, масса которой составляет около 1,3 массы Земли, год продолжается всего 11,2 суток, а температура на ее поверхности - нечто среднее между теплой Землей и холодным Марсом.