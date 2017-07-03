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Ученый из Гарварда назвал лучшие экзопланеты для покупки недвижимости
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    Ученый из Гарварда назвал лучшие экзопланеты для покупки недвижимости

    9:56  3 Июля 2017
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    Ученый из Гарварда назвал лучшие экзопланеты для покупки недвижимости

    Кембридж, 3 июля. Авторитетный астроном, руководитель отделения астрономии в Гарвардском университете Абрахам Лоэб заявил, что рекомендует всем своим состоятельным друзьям уже сейчас вкладывать деньги в недвижимость на экзопланетах — планетах, которые обращаются вокруг удаленных от Земли светил. По словам Лоэба, в будущем стоимость этих участков значительно вырастет.

    По словам Лоэба, наиболее перспективной планетой, подходящей для межзвездной колонизации в далеком будущем, является экзопланета Proxima b, обращающаяся вокруг звезды Проксима Центавра. «Я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем», — приводятся слова астрофизика в публикации на arXiv.org.

    Ученый из Гарварда назвал лучшие экзопланеты для покупки недвижимости

    Напомним, ранее сообщалось о том, что вокруг Проксимы Центавра обращается экзопланета Proxima b, масса которой составляет около 1,3 массы Земли, год продолжается всего 11,2 суток, а температура на ее поверхности - нечто среднее между теплой Землей и холодным Марсом.

    Автор: Валентин Меликов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25864

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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