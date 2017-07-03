СК РФ возбудил новые дела об артобстрелах киевскими силовиками жителей Донбасса

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Москва, 3 июля. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время российские следователи установили, что 9,18,19 и 23 июня украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы своего командования, произвели артиллерийские обстрелы поселка Трудовские Петровского района города Донецка, села Коминтерново, города Ясиноватая, а также города Докучаевска Донецкой области. При этом ВСУ использовали тяжелые виды вооружения. Жертвами обстрелов стали два мирных жителя, еще два человека получили ранения.

Как подчеркнули в СК РФ, киевские силовики совершили эти преступления в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему. Кроме того, они наршуили и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

«Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — добавила Петренко, пояснив, что ВСУ считали возможным обстреливать мирных людей из-за их нежелания признать легитимность действующих украинских властей и желанием создать обособленные административно-территориальные образования.

В настоящее время СК РФ продолжает устанавливать всех обстоятельства совершенного преступления и установливать роль каждого причастного лица независимо от воинского звания и занимаемой должности.

