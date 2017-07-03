Пьяный пенсионер зверски избил медбрата в московской больнице

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Москва, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пьяного пенсионера, который избил сотрудника больницы. Об этом сегодня сообщил представитель пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.

По данным ведомства, в полицию обратился медицинский брат, который сообщил, что в одной из больниц пожилой мужчина, находясь под действием алкоголя, избил его по голове, сообщает РИАМО.

В результате сотрудник поликлиники получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба и ссадин.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пожилого хулигана. По данному факту возбудили уголовное дело.

Накануне сообщалось, что пациент расстрелял своего психиатра в Хорватии.