В Избранное

Астана, 3 июля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров по Донбассу, а также заявил о готовности оказать содействие этому процессу.

Назарбаев выразил сожаление по поводу того, что события в Донбассе привели к конфронтации и неконструктивной публичной полемике между братскими странами.

«Всё это вызывает сожаление у всех друзей этих народов и, честно говоря, у меня особенно», — признался президент Казахстана.

Назарбаев подчеркнул необходимость «сесть за стол переговоров», чтобы посредством серьезного диалога решить существующие проблемы. Президент Казахстана подчеркнул, что альтернатив этому нет.