Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»

В Избранное

Неудавшийся запуск самой мощной в Китае ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») был снят на видео. Позже запись с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, появилась на YouTube.

На кадрах видно, что ракете удается оторваться от земли и подняться в воздух. Однако потом, очевидно, произошли какие-то неполадки, потому что на следующих кадрах записи «Чанчжэн-5» уже падает вниз.

Причины, по которым произошло крушение, будут установлены позднее, сообщают китайские СМИ. Планировалось, что ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник связи «Шицзянь-18» весом 7,5 тонн. Ожидалось, что аппарат прослужит на орбите 15 лет.

«Нынешний запуск является последним испытанием для данной ракеты перед отправкой в космос с ее помощью лунного зонда «Чанъэ-5», которая намечена на второе полугодие. Лунный зонд должен доставить на Землю образцы лунного грунта», — отмечает агентство Синьхуа.

Пока известно, что погодные условия в момент запуска были достаточно благоприятными для эксперимента.

По данным NASA, несмотря на первоначальные заявления о том, что ракетный пуск начался удачно, параметры полета ракеты-носителя сразу стали отклоняться от номинальных значений.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства также заявили о том, что крушение «Чанчжэн-5» приведет к потере международного интереса к китайской космической программе.

Неудавшийся пуск был вторым для одноразовой ракеты нового поколения, которая работает на нетоксичном топливе.

Первый состоялся 3 ноября 2016 года. Он оказался удачным. При помощи «Чанчжэн-5» можно вывести на низкую околоземную орбиту полезный груз весом почти 9 тонн, а максимальная грузоподъемность ракеты этого класса составляет 25 тонн. Над созданием CZ-5 трудились ученые Китайской академии технологии ракет-носителей.

Анонсировали проект в 2001 году, однако серьезные работы по его развитию начались только в 2007. Изначальные планы включали в себя создание семейства модульных ракет «Чанчжэн-5», разные модификации которых могли бы доставлять на низкую опорную орбиту грузы от 1,5 до 25 тонн. Впоследствии было проведено разделение на отдельные серии по выводимой полезной нагрузке: легкого класса — «Чанчжэн-6», среднего класса — «Чанчжэн-7» и тяжелого класса — «Чанчжэн-5». Вся новая линейка ракет-носителей использует общие структурные компоненты, в том числе ракетные двигатели, что позволило существенно снизить как время, так и стоимость разработки и производства.

Особенностью «Чанчжэн-5» является экологически чистое топливо на основе жидких водорода и кислорода. Более мощный вариант «Чанчжэн-5», CZ-5B, планируют запустить не ранее 2018 года.

На момент запуска в 2016 году «Чанчжэн-5» являлась одной из наиболее мощных действующих ракет-носителей, лишь немного уступая американской Delta IV Heavy, а также опережая европейскую «Ариан-5» и российскую «Протон-М» по показателями выводимой полезной нагрузки.

Генеральным конструктором «Чанчжэн-5» является Ли Дун из CALT, а ведущим разработчиком ракеты-носителя Лун Лэхао. Основное назначение «Чанчжэн-5» — удовлетворение потребности КНР в выводе грузов на низкую опорную орбиту и геостационарную орбиту в следующие 20—30 лет.

Известно, что в Китае собираются использовать ракетоносители для того, чтобы отправлять в космическое пространство тяжелые спутники, а также марсианские и лунные зонды. Кроме того, китайцы собираются ввести в эксплуатацию модуль собственной орбитальной станции «Тяньгун-3», которую планируется вывести на орбиту к 2020 год.

Патриотичное название «Великий поход» напоминает о марш-броске, который совершили коммунистические отряды в середине 1930-х под командованием Мао Цзэдуна.

Это не единственный неудавшийся ракетный пуск, случившийся в Китае. 14 февраля 1996 года во время запуска китайской ракеты «Великий поход-3B», которая должна была вывести на геостационарную орбиту спутник Интелсат-708, произошла, возможно, самая крупная катастрофа в истории освоения космоса.

Сразу же после старта с космодрома Сичан ракета отклонилась от траектории и вскоре рухнула на расположенную рядом деревню. По официальным данным, в трагедии погибли шесть человек, еще 57 жителей деревни получили тяжелые ранения. Однако независимые источники утверждают, что на самом деле погибших при крушении ракеты было гораздо больше. Счет шел на сотни.