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Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»
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    Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»

    9:44  3 Июля 2017  /обновлено: 10:04  03 Июля 2017
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    Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»

    Неудавшийся запуск  самой мощной в Китае ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») был снят на видео. Позже запись с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, появилась на YouTube.

    На кадрах видно, что ракете удается оторваться от земли и подняться в воздух. Однако потом, очевидно, произошли какие-то неполадки, потому что на следующих кадрах записи «Чанчжэн-5» уже падает вниз.

    Причины, по которым произошло крушение, будут установлены позднее, сообщают китайские СМИ. Планировалось, что ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник связи «Шицзянь-18» весом 7,5 тонн. Ожидалось, что аппарат прослужит на орбите 15 лет. 

    «Нынешний запуск является последним испытанием для данной ракеты перед отправкой в космос с ее помощью лунного зонда «Чанъэ-5», которая намечена на второе полугодие. Лунный зонд должен доставить на Землю образцы лунного грунта», — отмечает агентство Синьхуа.

    Пока известно, что погодные условия в момент запуска были достаточно благоприятными для эксперимента.

    По данным NASA, несмотря на первоначальные заявления о том, что ракетный пуск начался удачно, параметры полета ракеты-носителя сразу стали отклоняться от номинальных значений.

    В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства также заявили о том, что крушение «Чанчжэн-5» приведет к потере международного интереса к китайской космической программе.

    Неудавшийся пуск был вторым для одноразовой ракеты нового поколения, которая работает на нетоксичном топливе.

    Первый состоялся 3 ноября 2016 года. Он оказался удачным. При помощи «Чанчжэн-5» можно вывести на низкую околоземную орбиту полезный груз весом почти 9 тонн, а максимальная грузоподъемность ракеты этого класса составляет 25 тонн. Над созданием CZ-5 трудились ученые Китайской академии технологии ракет-носителей.

    Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»

    Анонсировали проект в 2001 году, однако серьезные работы по его развитию начались только в 2007. Изначальные планы включали в себя создание семейства модульных ракет «Чанчжэн-5», разные модификации которых могли бы доставлять на низкую опорную орбиту грузы от 1,5 до 25 тонн. Впоследствии было проведено разделение на отдельные серии по выводимой полезной нагрузке: легкого класса  — «Чанчжэн-6», среднего класса  — «Чанчжэн-7» и тяжелого класса  — «Чанчжэн-5». Вся новая линейка ракет-носителей использует общие структурные компоненты, в том числе ракетные двигатели, что позволило существенно снизить как время, так и стоимость разработки и производства.

    Особенностью «Чанчжэн-5» является экологически чистое топливо на основе жидких водорода и кислорода. Более мощный вариант «Чанчжэн-5», CZ-5B, планируют запустить не ранее 2018 года.

    На момент запуска в 2016 году «Чанчжэн-5» являлась одной из наиболее мощных действующих ракет-носителей, лишь немного уступая американской Delta IV Heavy, а также опережая европейскую «Ариан-5» и российскую «Протон-М» по показателями выводимой полезной нагрузки.

    Генеральным конструктором «Чанчжэн-5» является Ли Дун из CALT, а ведущим разработчиком ракеты-носителя Лун Лэхао. Основное назначение «Чанчжэн-5» — удовлетворение потребности КНР в выводе грузов на низкую опорную орбиту и геостационарную орбиту в следующие 20—30 лет.

    Известно, что в Китае собираются использовать ракетоносители для того, чтобы отправлять в космическое пространство тяжелые спутники, а также марсианские и лунные зонды. Кроме того, китайцы собираются ввести в эксплуатацию модуль собственной орбитальной станции «Тяньгун-3», которую планируется вывести на орбиту к 2020 год.

    Неудавшийся «Великий поход»: в NASA прокомментировали кадры крушения «Чанчжэн-5»

    Патриотичное название «Великий поход» напоминает о марш-броске, который совершили коммунистические отряды в середине 1930-х под командованием Мао Цзэдуна.

    Это не единственный неудавшийся ракетный пуск, случившийся в Китае. 14 февраля 1996 года во время запуска китайской ракеты «Великий поход-3B», которая должна была вывести на геостационарную орбиту спутник Интелсат-708,  произошла, возможно, самая крупная катастрофа в истории освоения космоса.

    Сразу же после старта с космодрома Сичан ракета отклонилась от траектории и вскоре рухнула на расположенную рядом деревню. По официальным данным, в трагедии погибли шесть человек, еще 57 жителей деревни получили тяжелые ранения. Однако независимые источники утверждают, что на самом деле погибших при крушении ракеты было гораздо больше. Счет шел на сотни.

    Автор: Павел Романов
    #китай #ракета #крушение
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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