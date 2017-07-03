Глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора «Почты России»
Москва, 3 июля. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров назвал имя врио гендиректора ФГУП «Почта России». Это первый заместитель гендиректора компании Ольга Осина.
«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал министр в своем микроблоге в Twitter.
Добавим, ранее Профсоюз работников связи опубликовал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил не снимать с должности главу «Почты России» Дмитрия Страшнова. Его срок полномочий истек 1 июля. Страшнов занимал свой пост с апреля 2013 года.