Новороссия сегодня: Киев проводит фильтрацию жителей Донбасса, националисты похищают людей

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Донбасс, 3 июля. «Правый сектор»* (запрещен в РФ) проводит зачистку информаторов ДНР и похищает людей. «Азов» вербует бывших уголовников. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

За минувшие сутки по 20 населенным пунктам ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 210 снарядов и мин различного калибра. Обстрелами повреждены семь домов в ДНР. ВСУ продолжают наращивать военную мощь вдоль линии соприкосновения. Разведками республик выявлена переброска украинскими военными более 20 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений типа САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубиц Д-30.

Националисты зачищают подконтрольные ВСУ территории

В населенный пункт Красногоровка (под контролем ВСУ) для зачисток среди мирного населения прибыли каратели «Украинской добровольческой армии» (УДА), принадлежащей ДУК «Правый сектор» (обе организации запрещены в РФ — прим.), сообщили в оперативном командовании Донецка. Цель — выявление лиц, сотрудничающих с властями республики и раскрывающих правдивую информацию об обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов территорий, подконтрольных Киеву.

Выявление будет проходить при помощи прослушивания телефонных переговоров техническими средствами СБУ. В ДНР призвали людей на находящихся под контролем украинских властей территориях ограничить использование открытых каналов связи.

Боевики похищают мирных жителей

Разведка ДНР отмечает факты задержания украинскими силовиками жителей трех населенных пунктов, подконтрольных ВСУ. Всего за три дня — с 30 июня — пропали более 40 человек. Эту информацию подтверждают жители населенных пунктов Красногоровка, Тоненькое и Пески.

Причина — зачистка украинскими силовиками территорий от неугодных жителей, фиксирующих накопление в этих районах запрещенных вооружений ВСУ.

Киев забрасывает террористов в ДНР

Донецкие военные зафиксировали прибытие в населенный пункт Очеретино нескольких украинских разведгрупп, задачей которых является проникновение в ДНР и проведение террористических актов для последующего обвинения ВС ДНР и России. ДРГ поставлена задача подкинуть «доказательства» присутствия российских войск в Донбассе. Срок исполнения установлен до встречи лидеров России и США на полях саммита G-20, который состоится 7 июля.

«Азов» вербует уголовников для угона авто

В городе Лисичанске Луганской области (под контролем ВСУ) боевики националистического полка «Азов» пытались завербовать отсидевшего за угоны автомобилей мужчину. За каждый угон боевики обещали по 500 долларов США. После полученного отказа силовики настойчиво предложили подумать, в противном случае обещали создать мужчине «проблемы».

Бывший «сиделец» не стал ждать и сбежал на территорию ЛНР, где и поведал о случившемся правоохранителям. А источник в нацполиции Украины сообщил луганским правоохранителям о системности данного вида деятельности нацбатов. «В их составе много уголовников со связями, поэтому найти исполнителей преступлений не составляет труда», — рассказал источник, добавив, что речь идет о разветвленной организации, поделенной на своеобразные «цеха».

«Одни угоняют машины, другие — перебивают на них номера, третьи — по наводке боевиков — орудуют в брошенных богатых квартирах, отдавая «Азову» львиную часть добычи. Об этом известно и в Северодонецке, и в Краматорске, и в Киеве. Но решать проблему там не хотят — боятся», — пояснил украинский правоохранитель.

«Дерашизация» Донбасса: Жебривский готовит списки

Ранее мы сообщали о намерении руководителя военно-гражданской администрации Донецкой области (Донецкой ВГА) Павла Жебривского провести так называемую «дерашизацию» Донбасса после его «освобождения» украинскими военными. Процесс, по мнению чиновника, должен предварять украинские выборы на территориях нынешних ДНР и ЛНР, а исполняться будет путем физического воздействия на пророссийски настроенных граждан, вплоть до «ликвидации». О последнем, политик, конечно, умолчал.

Накануне от надежного источника корреспондент ФАН получил информацию, что после этого заявления Жебривским было дано распоряжение о формировании списков жителей Донбасса (как жителей ДНР, так и подконтрольных ВСУ территорий), имеющих родственников во властных, силовых и правоохранительных структурах РФ, а также родственников, служивших в органах внутренних дел и КГБ СССР, и людей, «сочувствующих террористам ДНР».

«Формирование списков проходит под контролем СБУ, исполнителями являются сотрудники нацполиции, паспортных столов и работники ВГА. Изучаются картотеки и архивы всех находящихся в зоне ответственности Донецкой ВГА военкоматов. Также формируются группы мониторинга интернет-ресурсов и, в особенности, — социальных сетей», — сообщил собеседник ФАН.

* Организация запрещена на территории РФ.