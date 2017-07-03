Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Коалиция грубо нарушила договоренности, сбив Су-22 в Сирии — Рогозин
Новороссия
Новороссия сегодня: Киев проводит фильтрацию жителей Донбасса, националисты похищают людей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новороссия сегодня: Киев проводит фильтрацию жителей Донбасса, националисты похищают людей

    10:28  3 Июля 2017
    93

    Новороссия сегодня: Киев проводит фильтрацию жителей Донбасса, националисты похищают людей

    Донбасс, 3 июля. «Правый сектор»* (запрещен в РФ) проводит зачистку информаторов ДНР и похищает людей. «Азов» вербует бывших уголовников. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    За минувшие сутки по 20 населенным пунктам ДНР и ЛНР с позиций киевских силовиков было выпущено более 210 снарядов и мин различного калибра. Обстрелами повреждены семь домов в ДНР. ВСУ продолжают наращивать военную мощь вдоль линии соприкосновения. Разведками республик выявлена переброска украинскими военными более 20 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений типа САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубиц Д-30.

    САУ «Акация»

    Националисты зачищают подконтрольные ВСУ территории

    В населенный пункт Красногоровка (под контролем ВСУ) для зачисток среди мирного населения прибыли каратели «Украинской добровольческой армии» (УДА), принадлежащей ДУК «Правый сектор» (обе организации запрещены в РФ — прим.), сообщили в оперативном командовании Донецка. Цель — выявление лиц, сотрудничающих с властями республики и раскрывающих правдивую информацию об обстрелах со стороны ВСУ и нацбатов территорий, подконтрольных Киеву.

    Выявление будет проходить при помощи прослушивания телефонных переговоров техническими средствами СБУ. В ДНР призвали людей на находящихся под контролем украинских властей территориях ограничить использование открытых каналов связи.

    Боевики похищают мирных жителей

    Разведка ДНР отмечает факты задержания украинскими силовиками жителей трех населенных пунктов, подконтрольных ВСУ. Всего за три дня — с 30 июня — пропали более 40 человек. Эту информацию подтверждают жители населенных пунктов Красногоровка, Тоненькое и Пески.

    Причина — зачистка украинскими силовиками территорий от неугодных жителей, фиксирующих накопление в этих районах запрещенных вооружений ВСУ.

    Разведка ДНР отмечает факты задержания украинскими силовиками жителей трех населенных пунктов

    Киев забрасывает террористов в ДНР

    Донецкие военные зафиксировали прибытие в населенный пункт Очеретино нескольких украинских разведгрупп, задачей которых является проникновение в ДНР и проведение террористических актов для последующего обвинения ВС ДНР и России. ДРГ поставлена задача подкинуть «доказательства» присутствия российских войск в Донбассе. Срок исполнения установлен до встречи лидеров России и США на полях саммита G-20, который состоится 7 июля.

    «Азов» вербует уголовников для угона авто

    В городе Лисичанске Луганской области (под контролем ВСУ) боевики националистического полка «Азов» пытались завербовать отсидевшего за угоны автомобилей мужчину. За каждый угон боевики обещали по 500 долларов США. После полученного отказа силовики настойчиво предложили подумать, в противном случае обещали создать мужчине «проблемы».

    Бывший «сиделец» не стал ждать и сбежал на территорию ЛНР, где и поведал о случившемся правоохранителям. А источник в нацполиции Украины сообщил луганским правоохранителям о системности данного вида деятельности нацбатов. «В их составе много уголовников со связями, поэтому найти исполнителей преступлений не составляет труда», — рассказал источник, добавив, что речь идет о разветвленной организации, поделенной на своеобразные «цеха».

    «Одни угоняют машины, другие — перебивают на них номера, третьи — по наводке боевиков — орудуют в брошенных богатых квартирах, отдавая «Азову» львиную часть добычи. Об этом известно и в Северодонецке, и в Краматорске, и в Киеве. Но решать проблему там не хотят — боятся», — пояснил украинский правоохранитель.

    Боевики националистического полка «Азов»

    «Дерашизация» Донбасса: Жебривский готовит списки

    Ранее мы сообщали о намерении руководителя военно-гражданской администрации Донецкой области (Донецкой ВГА) Павла Жебривского провести так называемую «дерашизацию» Донбасса после его «освобождения» украинскими военными. Процесс, по мнению чиновника, должен предварять украинские выборы на территориях нынешних ДНР и ЛНР, а исполняться будет путем физического воздействия на пророссийски настроенных граждан, вплоть до «ликвидации». О последнем, политик, конечно, умолчал.

    Накануне от надежного источника корреспондент ФАН получил информацию, что после этого заявления Жебривским было дано распоряжение о формировании списков жителей Донбасса (как жителей ДНР, так и подконтрольных ВСУ территорий), имеющих родственников во властных, силовых и правоохранительных структурах РФ, а также родственников, служивших в органах внутренних дел и КГБ СССР, и людей, «сочувствующих террористам ДНР».

    «Формирование списков проходит под контролем СБУ, исполнителями являются сотрудники нацполиции, паспортных столов и работники ВГА. Изучаются картотеки и архивы всех находящихся в зоне ответственности Донецкой ВГА военкоматов. Также формируются группы мониторинга интернет-ресурсов и, в особенности, — социальных сетей», — сообщил собеседник ФАН.

    «Дерашизация» Донбасса. Жебривский готовит списки

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #всу #донбасс #лнр #новороссия
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    25835

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Автобус с пятью десятками туристов сгорел в Баварии

        10:58 3 Июля 2017 47
        Читать
        10:09
        Сегодня

        СК РФ возбудил новые дела об артобстрелах киевскими силовиками жителей Донбасса
        9:55
        Сегодня

        Сирия: делегации Дамаска и вооруженной оппозиции подтвердили участие в астанинских переговорах
        9:22
        Сегодня

        Челябинские спасатели нашли тела еще двух детей с затонувшей лодки
        8:49
        Сегодня

        Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ
        7:45
        Сегодня

        Трамп в телефонном разговоре с главами стран Персидского залива обсудил Катар

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1679

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1735

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8821

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2868

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2301
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        Сирия: «мясник» из руководства ИГ уничтожен при участии ВКС РФ в Идлибе

        10:01   3 Июля 2017
        312
        Глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора «Почты России»

        Глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора «Почты России»

        9:30   3 Июля 2017
        102
        МЧС дало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

        МЧС дало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

        7:49   3 Июля 2017
        402
        Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во Франции, есть пострадавшие

        Неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во Франции, есть пострадавшие

        2:17   3 Июля 2017
        174