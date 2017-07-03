Пьяный мужчина зарезал старшего брата в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 июля. Застолье двух родных братьев едва не обернулось убийством в Петербурге. Трагедия произошла в квартире одного из домов на улице Чекистов.

Как стало известно ФАН, накануне около полуночи молодой мужчина выпивал со своим братом. Внезапно между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он схватил нож и нанес родственнику многочисленные удары в грудь и брюшную полость, и печень.

Злоумышленника задержала полиция неподалеку от места происшествия по сообщению службы «03». Пострадавшего в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

