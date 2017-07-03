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Резкий рост ДТП возможен в Москве из-за грозы с дождем и штормового ветра
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    Резкий рост ДТП возможен в Москве из-за грозы с дождем и штормового ветра

    9:39  3 Июля 2017
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    Резкий рост ДТП возможен в Москве из-за грозы с дождем и штормового ветра

    Москва, 3 июля. В ближайшие часы в Москве ожидаются мощный ветер с порывами до 17 м/с и гроза с дождем. Непогода может спровоцировать затруднение движения транспорта и ДТП, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

    «На основании прогноза синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на день 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — приводит РИАМО сообщение ведомства.

    Резкий рост ДТП возможен в Москве из-за грозы с дождем и штормового ветра

    В случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорогах, заторы и аварийные ситуации, а также повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. Гостей и жителей столицы предупреждают о риске повала деревьев и падения слабо укрепленных конструкций, в связи с чем рекомендуется проявлять бдительность.

    Автор: Борис Любимов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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