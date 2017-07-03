Резкий рост ДТП возможен в Москве из-за грозы с дождем и штормового ветра

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Москва, 3 июля. В ближайшие часы в Москве ожидаются мощный ветер с порывами до 17 м/с и гроза с дождем. Непогода может спровоцировать затруднение движения транспорта и ДТП, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«На основании прогноза синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на день 3 июля в Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду», — приводит РИАМО сообщение ведомства.

В случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорогах, заторы и аварийные ситуации, а также повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. Гостей и жителей столицы предупреждают о риске повала деревьев и падения слабо укрепленных конструкций, в связи с чем рекомендуется проявлять бдительность.