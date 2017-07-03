Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по людям в Нью-Джерси, есть раненые

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Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), 3 июля. Не менее четырех человек пострадали по причине стрельбы в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на одной из улиц в Нью-Джерси. По данным правоохранительных органов, среди пострадавших есть дети — это 10-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Один из пострадавших смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.