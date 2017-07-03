В Москве с 16 июля заработают летние передвижные кинотеатры

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Москва, 3 июля. В российской столице с 16 июля заработают летние передвижные кинотеатры. На нескольких площадках будут показывать советские фильмы, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами.

Летние кинотеатры будут работать до 27 августа на территории хлебозавода №9, Дома Наркомфина, двора 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворца пионеров на Воробьевых горах.

Посетителям покажут советские фильмы, в которых рассказывается о строителях и архитекторах - «Время, вперед!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черемушки». Примечательно, что фильмы будут транслироваться при помощи оборудования прошлого века, сообщает «Телеканал 360».

Организаторами акции выступили Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино».