Спасатели ищут 14-летнюю девочку, упавшую в реку в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 3 июля. Четырнадцатилетняя девочка рухнула в реку на водозаборе в Ленинградской области, тело ребенка до сих пор не могут найти.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье в 17.05 в полицию поступило сообщение о том, что на водозаборе по улице Тверской шлюз в Ленинградской области в реку упала ученица 8-го класса Юлия С.

Отмечается, что ребенок упал по собственной неосторожности, поиски ребенка продолжаются до сих пор.