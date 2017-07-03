Марадона может стать гражданином России

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Москва, 3 июля. Во время посещения Москвы и Санкт-Петербурга культовый аргентинский футболист Диего Марадона объявил, что подумывает о получении российского гражданства.

Как сообщает «Советский спорт», о желании получить российский паспорт Марадона объявил журналистам, сопровождавшим его в поездках по России. В нашу страну знаменитый аргентинец прибыл в рамка движения «Россия любит футбол», и в ходе своего посещения посмотрел финал Кубка конфедераций, в котором Германия завоевала приз, обыграв Чили со счетом 1:0.

Напомним, «Газета.ru» сообщала, что Марадона назвал себя поклонником Владимира Путина, заявил, что мог бы стать тренером сборной РФ по футболу и отметил, что в современном составе сборная России «не умеет атаковать».