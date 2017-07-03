Челябинские спасатели нашли тела еще двух детей с затонувшей лодки

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Челябинск, 3 июля. В Челябинской области спасатели минувшей ночью вытащили из водоема тела еще двух детей, находившихся в перевернувшейся лодке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее из озера Максимка извлекли тела двух мужчин, десятилетней девочки и двухлетнего мальчика, которые отправились на речную прогулку. Когда лодка, где находись мужчина с детьми, перевернулась, двое очевидцев отправились им на помощь. На берег они не вернулись.

По словам собеседника РИА Новости, в настоящее время известно о шести погибших — двух мужчинах и четырех детях. Из них трое школьников и двухлетний ребенок.

«Спасатели ведут поиск еще одного пропавшего мужчины 1981 года рождения», — добавил представитель ведомства.

По данным МЧС, водоем, где разыгралась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на плавательных средствах. Также известно, что лодка была перегружена.