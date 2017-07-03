Матвиенко посетовала на недостаток женщин в российском парламенте

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Новосибирск, 3 июля. Женщины в России играют более активную роль в разных областях жизни — политической, экономической, социальной — однако в парламенте их меньше, чем хотелось бы. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Новосибирске сегодня открылся первый Международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, в котором принимает участие и Матвиенко.

Глава Совфеда сообщила о недостаточном уровне представительства женщин на уровне принятия решений.

«У нас мало женщин в парламенте. Гораздо меньше того, чем нам хотелось бы», — подчеркнула.

Матвиенко призвала женщин-политиков ШОС и БРИКС использовать свое влияние для координации мер по обеспечению безопасности во всем мире.

Также спикер выразила мнение, что участие женщин в политике является «естественным ответом на дефицит добра и милосердия в мире», передает «Парламентская газета».