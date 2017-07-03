Прокуратура отказалась считать стрельбу у мечети в Авиньоне терактом

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Париж, 3 июля. Прокуратура отказалась считать стрельбу у мечети в городе Авиньон (юг Франции) терактом. По мнению представителей регионального надзорного органа, у мечети просто произошли вооруженные разборки.

«Инцидент у мечети в Авиньоне, судя по всему, является сведением счетов между какими-то людьми и не расценивается как теракт», — заявили в эфире я «Франс-энфо» сотрудники ведомства.

Такую точку зрения они пояснили тем, что огонь велся не в сторону здания мечети, цели находились лишь на улице поблизости от него и не имеют отношения к мечети. Телеканал БФМ-ТВ выдвинул версию о сведении счетов между двумя соперничающими бандами.

Как сообщалось ранее, накануне вечером около четырех мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по людям. Известно о восьми пострадавших. Врачи заявили, что угрозы жизни для их жизни они не представляют. По факту происшествия ведется расследование.