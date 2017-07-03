Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ
Москва, 03 июля. «Лаборатория Касперского» готова предоставить властям Соединенных Штатов для изучения исходный код разрабатываемых программ.
Об этом заявил глава компании Евгений Касперский в опубликованном в Associated Press интервью. Кроме того, российский бизнесмен заявил, что, в случае надобности, готов выступить в американском конгрессе.
«Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — подчеркнул в беседе с журналистами предприниматель.
Также Касперский заявил, что его фирма никоим образом не связана с российскими властями, никогда не получала поддержку от государства, а занимается только кибербезопасностью своих клиентов.