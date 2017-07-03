Касперский готов предоставить для изучения властям США исходный код его программ

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Москва, 03 июля. «Лаборатория Касперского» готова предоставить властям Соединенных Штатов для изучения исходный код разрабатываемых программ.

Об этом заявил глава компании Евгений Касперский в опубликованном в Associated Press интервью. Кроме того, российский бизнесмен заявил, что, в случае надобности, готов выступить в американском конгрессе.

«Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код. Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно», — подчеркнул в беседе с журналистами предприниматель.

Также Касперский заявил, что его фирма никоим образом не связана с российскими властями, никогда не получала поддержку от государства, а занимается только кибербезопасностью своих клиентов.