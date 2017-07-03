Неизвестный перерезал горло студентке на глазах прохожих в Великобритании

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Лондон, 3 июля. На автомобильной парковке около торгового комплекса в английском Чатеме неизвестный мужчина зарезал 23-летнюю студентку. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, девушка звала на помощь, но прохожие проигнорировали.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в салоне автомобиля. Неизвестный мужчина напал на девушку с ножом, передает телеканал 360.

Свидетели рассказали, что, вероятнее всего, злоумышленник, вместе с которым девушка приехала к торговому комплекса, сначала запер ее в машине, а потом перерезал ей горло.

Происходящее в салоне очевидцы якобы не видели, но крики о помощи слышали, однако проигнорировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело. Девушка, к сожалению, умерла от полученных травм.