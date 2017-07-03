Наводнения на юге Китая унесли жизни 15 человек, более полумиллиона эвакуированы

В Избранное

Пекин, 3 июля. В то время как жители северного Китая страдают от сильнейшей жары, в южном Китае сложилась катастрофическая обстановка из-за непрекращающихся дождей. По последним данным, в китайском автономном районе Гуанси в результате проливных дождей семь человек погибли и еще трое пропали без вести, в соседней провинции Хунань погибли еще восемь человек.

В воскресенье национальная метеорологическая служба Китая третий день подряд выпустил желтое предупреждение в связи с непрекращающимися грозами, ливнями и наводнениями. Уровень воды в Хунани преодолел рекорд, поставленный во время катастрофического наводнения 1998 года — во многих частях южного Китая пролилось более 200 мм осадков в течение суток.

Rain-triggered #mudslide hits village in Ningxiang county in Hunan, China, leaving 5 people dead and 19 injured pic.twitter.com/43k1fLMkCm — China Xinhua News (@XHNews) July 3, 2017

Наводнения привели к масштабным эвакуациям: так, в Гуанси эвакуировано более 23 тысяч человек, однако это ничтожные цифры в сравнении с Хунанью, где вынуждены были бежать от воды полмиллиона человек, и соседней провинция Цзянси, где эвакуировались 440 тысяч человек.