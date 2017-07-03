Хрюнов объяснил реакцию болельщиков на гимн Украины перед боем Поветкин — Руденко

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Москва, 3 июля. Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал реакцию российских поклонников на гимн Украины перед поединком россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко.

По словам менеджера, Россия — толерантная страна, поэтому и реакция на гимн последовала правильная. Хрюнов напомнил, что Россия и Украина — один народ.

«Такое поведение — это проявление настроений в обществе. Я думаю, что это своего рода сигнал к стабилизации отношений между государствами», — передает слова Хрюнова RT.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве изумились реакции российских болельщиков на гимн Украины перед поединком.

В прошедшую субботу Русский витязь одержал уверенную победу над украинским соперником Андреем Руденко и завоевал звание чемпиона по двум версиям WBO International и WBA International.