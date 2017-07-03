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Хрюнов объяснил реакцию болельщиков на гимн Украины перед боем Поветкин — Руденко
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    Хрюнов объяснил реакцию болельщиков на гимн Украины перед боем Поветкин — Руденко

    8:43  3 Июля 2017
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    Хрюнов объяснил реакцию болельщиков на гимн Украины перед боем Поветкин — Руденко

    Москва, 3 июля. Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал реакцию российских поклонников на гимн Украины перед поединком россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. 

    По словам менеджера, Россия — толерантная страна, поэтому и реакция на гимн последовала правильная. Хрюнов напомнил, что Россия и Украина — один народ.

    «Такое поведение — это проявление настроений в обществе. Я думаю, что это своего рода сигнал к стабилизации отношений между государствами», — передает слова Хрюнова RT.  

    Напомним, ранее стало известно, что в Киеве изумились реакции российских болельщиков на гимн Украины перед поединком.

    В прошедшую субботу Русский витязь одержал уверенную победу над украинским соперником Андреем Руденко и завоевал звание чемпиона по двум версиям WBO International и WBA International.  

    Автор: Дана Балан
    #москва #бокс #поветкин #руденко #хрюнов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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