Водителя иномарки, который выстрелил в сбитого пешехода, ищут в Саратове

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Саратов, 03 июля. Правоохранители Саратова ведут поиск поразившего своей наглостью даже бывалых сотрудников полиции нарушителя ПДД.

Как пишут местные СМИ, водитель серой иномарки не только наехал на переходившего по «зебре» пешехода, но и набросился на него с «травматом». Правда, до этого пострадавший несколько раз ударил по кузову авто нарушившего ПДД мужчины.

После того, как нарушитель выстрелил из травматического пистолета в незадачливого пешехода, автолюбитель сел в автомобиль и спокойно уехал с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, водителя ищет полиция.