Донбасс: ВСУ два раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 3 июля. Вооруженные силы Украины дважды за прошедший день нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в Народной милиции республики.

По данным пресс-службы, за прошедшие сутки украинские солдаты два раза нарушили режим перемирия. К счастью, пострадавших среди мирных граждан, а также разрушений нет.

Напомним, в минувшее воскресенье киевские силовики выпустили по территории Луганской народной республики более 50 мин и снарядов. Под огнем украинских военных оказались Первомайск, Фрунзе, а также Сокольники. В результате обстрелов пострадавших не было.