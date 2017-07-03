По единому шаблону: государственные сайты РФ перейдут на одинаковый дизайн

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Москва, 03 июля. Интернет-порталы государственных учреждений Российской Федерации со временем перейдут на единый шаблон.

Как сообщают «Известия», нововведения начнут вводить постепенно и уже к апрелю будущего года под одинаковую структуру переведут первые 10 ресурсов, среди которых портал российского Кабмина, а также сайты Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго.

По стилю, цветовой гамме и используемым шрифтам будущий шаблон будет близок к интернет-ресурсу президента России. Работы уже ведутся в Минкомсвязи и Институте развития интернета.

«Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти», — цитирует издание заместителя главы департамента развития электронного правительства министерства Александра Павловича.

Добавим, что всего в России функционирует порядка пяти тысяч сайтов государственных учреждений.