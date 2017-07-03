Тысячи японцев получили указание эвакуироваться из-за проливных дождей
Токио, 3 июля. Более трех тысяч японцев, проживающих в городе Дзёэцу в центральной части Японии, получили указание срочно эвакуироваться из-за угрозы наводнения.
Как сообщает Kyodo, власти префектуры Ниигата полагают, что в ближайшее время может произойти наводнение из-за разлива реки Какидзакигава в результате проливных дождей. В зоне возможного затопления в Дзёэцу расположены около 1,1 тысяч жилых домов, в которых проживает более 3,3 тысяч человек. Им рекомендовано в ближайшее время направиться в безопасное место.
JMA #flood warning tonight in the #Hokuriku area, especially in #joetsu , #niigata prefhttps://t.co/7nBQQ8Pt8b pic.twitter.com/QYJSIqocXG— Maha Kariya (@mahakariya) July 1, 2017
По оценкам синоптиков, проливные дожди в префектуре Ниигата будут продолжаться до вторника.