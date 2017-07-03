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Тысячи японцев получили указание эвакуироваться из-за проливных дождей
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    Тысячи японцев получили указание эвакуироваться из-за проливных дождей

    8:32  3 Июля 2017
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    Тысячи японцев получили указание эвакуироваться из-за проливных дождей

    Токио, 3 июля. Более трех тысяч японцев, проживающих в городе Дзёэцу в центральной части Японии, получили указание срочно эвакуироваться из-за угрозы наводнения. 

    Как сообщает Kyodo, власти префектуры Ниигата полагают, что в ближайшее время может произойти наводнение из-за разлива реки Какидзакигава в результате проливных дождей. В зоне возможного затопления в Дзёэцу расположены около 1,1 тысяч жилых домов, в которых проживает более 3,3 тысяч человек. Им рекомендовано в ближайшее время направиться в безопасное место.

    По оценкам синоптиков, проливные дожди в префектуре Ниигата будут продолжаться до вторника.

    Автор: Валентин Меликов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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