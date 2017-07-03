Тысячи японцев получили указание эвакуироваться из-за проливных дождей

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Токио, 3 июля. Более трех тысяч японцев, проживающих в городе Дзёэцу в центральной части Японии, получили указание срочно эвакуироваться из-за угрозы наводнения.

Как сообщает Kyodo, власти префектуры Ниигата полагают, что в ближайшее время может произойти наводнение из-за разлива реки Какидзакигава в результате проливных дождей. В зоне возможного затопления в Дзёэцу расположены около 1,1 тысяч жилых домов, в которых проживает более 3,3 тысяч человек. Им рекомендовано в ближайшее время направиться в безопасное место.

По оценкам синоптиков, проливные дожди в префектуре Ниигата будут продолжаться до вторника.