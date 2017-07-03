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Санкт-Петербург, 3 июля. Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль поделился эмоциями после поражения в финале Кубка конфедераций. Чилийцы с минимальным счетом проиграли сборной Германии.

30-летний Видаль признался, что ему грустно из-за поражения, однако добавил, что команда должна быть довольна, потому что сделала все возможное.

«Будем стараться выиграть крупный турнир в следующий раз. Думаю, сегодня мы играли на равных друг с другом. На чемпионате мира в следующем году Чили постарается добиться большего», — передает слова чилийца RT.

Чилийский хавбек отметил, что команда довольна тем, что сумела показать на турнире. Также он отметил, что за проведенное в России время сборная стала настоящей семьей.

Напомним, сборная Германии в минувшее воскресенье победила чилийцев в финале Кубка конфедераций. Единственный гол в матче на счету немецкого форварда Ланса Штиндля.