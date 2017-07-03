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Видаль поделился эмоциями после поражения в финале Кубка конфедераций
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    Видаль поделился эмоциями после поражения в финале Кубка конфедераций

    8:21  3 Июля 2017
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    Видаль поделился эмоциями после поражения в финале Кубка конфедераций

    Санкт-Петербург, 3 июля. Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль поделился эмоциями после поражения в финале Кубка конфедераций. Чилийцы с минимальным счетом проиграли сборной Германии. 

    30-летний Видаль признался, что ему грустно из-за поражения, однако добавил, что команда должна быть довольна, потому что сделала все возможное.

    «Будем стараться выиграть крупный турнир в следующий раз. Думаю, сегодня мы играли на равных друг с другом. На чемпионате мира в следующем году Чили постарается добиться большего», — передает слова чилийца RT.

    Чилийский хавбек отметил, что команда довольна тем, что сумела показать на турнире. Также он отметил, что за проведенное в России время сборная стала настоящей семьей. 

    Напомним, сборная Германии в минувшее воскресенье победила чилийцев в финале Кубка конфедераций. Единственный гол в матче на счету немецкого форварда Ланса Штиндля. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #германия #кубок конфедераций #чили #видаль
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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